В аэропорту Пулково прошли учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

В аэропорту Пулково прошли межведомственные тактико-специальные учения подразделений аэропорта, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В рамках тренировки были отработаны действия служб аэропорта и городских экстренных ведомств по реагированию на условное возгорание.

Основной целью учений является проверка готовности всех служб к слаженному взаимодействию в условиях чрезвычайной ситуации. Тренировка прошла в здании бизнес-центра аэропорта и не оказала влияния на работу Пулково для пассажиров и авиарейсов.

Напомним, что с января по октябрь 2024 года аэропорт Пулково обслужил 17,9 млн пассажиров.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково