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Новости 11:23

В Петербурге суд запретил видео с избиением собаки на YouTube

фото ЗакС политика В Петербурге суд запретил видео с избиением собаки на YouTube

Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещенным видео, на котором жительница Новокузнецка жестоко обращается со своей собакой. Об этом 15 ноября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов

На кадрах, вызвавших широкий резонанс в Кузбассе, женщина во время прогулки избивает собаку палкой на глазах у прохожих.  

Суд постановил, что ролик содержит информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и жестокости, а также побуждающую к насильственным действиям в отношении животных.  

В пресс-службе подчеркнули, что распространение таких материалов в интернете нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, которые получают доступ к этой информации.

Напомним, вчера, 14 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти задержали мигранта-нелегала, снимавшего инфраструктуру шинного завода. Сотрудники Росгвардии прибыли на охраняемый объект по сигналу тревожной кнопки, активированную работниками.

фото: ЗАКС.Ру


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