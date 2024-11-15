В Петербурге суд запретил видео с избиением собаки на YouTube

Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещенным видео, на котором жительница Новокузнецка жестоко обращается со своей собакой. Об этом 15 ноября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На кадрах, вызвавших широкий резонанс в Кузбассе, женщина во время прогулки избивает собаку палкой на глазах у прохожих.

Суд постановил, что ролик содержит информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и жестокости, а также побуждающую к насильственным действиям в отношении животных.

В пресс-службе подчеркнули, что распространение таких материалов в интернете нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, которые получают доступ к этой информации.

Напомним, вчера, 14 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти задержали мигранта-нелегала, снимавшего инфраструктуру шинного завода. Сотрудники Росгвардии прибыли на охраняемый объект по сигналу тревожной кнопки, активированную работниками.

фото: ЗАКС.Ру