В Петербурге прекратили незаконную деятельность площадки для вертолетов

Северо-Западная транспортная прокуратура добилась прекращения работы незаконной посадочной площадки на Петровской косе, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

На земельном участке, предназначенном для причала маломерных судов, была организована площадка для взлета и посадки вертолетов. Однако полеты осуществлялись без уведомления органов Росавиации, что нарушает установленный порядок.

После прокурорского вмешательства деятельность посадочной площадки была остановлена. Прокуратура продолжает контролировать соблюдение законодательства в сфере транспорта и авиации.

Напомним, что в аэропорту Пулково прошли межведомственные тактико-специальные учения подразделений воздушной гавани.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры