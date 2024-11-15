В Петербурге прекратили незаконную деятельность площадки для вертолетов

Северо-Западная транспортная прокуратура добилась прекращения работы незаконной посадочной площадки на Петровской косе, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
На земельном участке, предназначенном для причала маломерных судов, была организована площадка для взлета и посадки вертолетов. Однако полеты осуществлялись без уведомления органов Росавиации, что нарушает установленный порядок.
После прокурорского вмешательства деятельность посадочной площадки была остановлена. Прокуратура продолжает контролировать соблюдение законодательства в сфере транспорта и авиации.
Напомним, что в аэропорту Пулково прошли межведомственные тактико-специальные учения подразделений воздушной гавани.