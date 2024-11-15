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Новости 12:17

GlobalCheck зафиксировал доступность YouTube у крупных операторов

фото ЗакС политика GlobalCheck зафиксировал доступность YouTube у крупных операторов

Сервис мониторинга блокировок GlobalCheck 14 ноября сообщил о стопроцентной доступности видеохостинга YouTube у большинства крупных операторов связи, включая "Билайн", "Т2", "МегаФон", МТС и "Ростелеком".  

Тем не менее, некоторые пользователи продолжают сталкиваться с проблемами при доступе к платформе.  

С начала августа российские пользователи фиксированного интернета начали жаловаться на ухудшение качества воспроизведения видео на YouTube или полную недоступность платформы.  

В Роскомнадзоре снижение качества работы сервиса объяснили уходом Google из России, запуском процедуры банкротства московского офиса и прекращением поддержки кэширующих серверов компании в российских сетях.  

В свою очередь, Google заявила, что проблемы с доступом к видеохостингу у российских пользователей не связаны с техническими вопросами или действиями компании.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что блогеры, управляющие страницами на платформах, не зарегистрированных в Роскомнадзоре (включая YouTube), не обязаны проходить процедуру идентификации.

фото: Unsplash


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