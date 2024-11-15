Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь призвал бороться с псевдоцелителями

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь поднял проблему распространения псевдомедицинских практик, об этом 15 ноября он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что так называемые "новые Кашпировские", несмотря на отсутствие медицинского образования и лицензий, зарабатывают миллионы, вводя граждан в заблуждение и ставя под угрозу их здоровье.

Парламентарий добавил, что любое лицо, которое на профессиональной основе даёт консультации о лечении болезней или продаёт лечебные жидкости, должно иметь медицинское образование и лицензии.

"Если чего-то из этого нет, возникает вопрос к правоохранительными органам: на каком законном основании человек осуществляет свою деятельность? А если лицензии на месте, вопрос к надзорным органам: почему лицензию ещё не забрали?" – написал Рябоконь.

Рябоконь также обратил внимание, что борьба с псевдоцелителями не менее важна, чем работа по регулированию использования квадрокоптеров. Он призвал власти активнее противодействовать магам, псевдоцелителям и другим сектантам, представляющим угрозу физическому и духовному здоровью нации.

Напомним, что в октябре Рябоконь поинтересовался у своих подписчиков в Telegram-канале, нужно ли в городе запретить работу мигрантов в общественном транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру