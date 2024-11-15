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Новости 12:47

В Ленобласти проверяют случай травмирования подростка на железной дороге

фото ЗакС политика В Ленобласти проверяют случай травмирования подростка на железной дороге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетней на станции Саблино в Ленинградской области, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в четверг, 14 ноября, подросток пересекала железнодорожные пути в неположенном месте и была задета электричкой, следовавшей по маршруту Петербург – Тосно. Несмотря на экстренное торможение и подачу звуковых сигналов, машинисту не удалось предотвратить столкновение.

Пострадавшая была оперативно госпитализирована. На место инцидента выезжал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов.

Напомним, что Северо-Западная транспортная прокуратура добилась прекращения работы незаконной посадочной площадки на Петровской косе.

Фото: ЗАКС.Ру


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