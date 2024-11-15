Судебные приставы ищут Филиппа Киркорова из-за долга в 3 тысячи рублей

Судебные приставы начали розыск певца Филиппа Киркорова из-за долга по административному штрафу, об этом 15 ноября пишут "РИА Новости".

По данным издания, артист задолжал налоговой 3 тысячи рублей. Исполнительное производство в отношении Киркорова было начато еще в апреле.

Кроме того, у нескольких компаний, связанных с музыкантом, приостановлены операции по счетам. Например, у фирмы, занимающейся розничной торговлей одеждой, операции заблокированы с 2021 года. Еще одна компания столкнулась с ограничениями 15 ноября из-за отрицательного сальдо в 4,6 тысячи рублей.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось о задержании певца. Однако представитель артиста Екатерина Успенская опровергла эту информацию, добавив, что задолженностей по штрафам за нарушение ПДД у Киркорова нет.

Напомним, что ЕСПЧ отклонил жалобу певца Филиппа Киркорова, который оспаривал решение литовских властей, запретивших ему в 2021 году въезд в страну сроком на пять лет.

Фото: ЗАКС.Ру