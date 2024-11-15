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Новости 13:26

В Красносельском районе откроют новую детскую поликлинику

фото ЗакС политика В Красносельском районе откроют новую детскую поликлинику

В жилом комплексе "Огни Залива" в Красносельском районе Петербурга завершено строительство новой детской поликлиники, сообщили 15 ноября в пресс-службе городского комитета по строительству. Медучреждение расположено по адресу: проспект Героев, дом 27, корпус 2, строение 1.

Поликлиника сможет принимать до 320 детей ежедневно. Четырехэтажное здание площадью 5 600 квадратных метров включает девять отделений, среди которых педиатрическое, физиотерапевтическое, отделение рентгено-лучевой диагностики и дневной стационар с десятью койками.  

Для пациентов обустроены кабинеты узких специалистов, таких как логопед и офтальмолог, а также помещения для медицинской профилактики, аллергодиагностики, лечения инфекционно-паразитарных заболеваний и галотерапии (соляная комната).  

Проектирование и строительство объекта осуществлял застройщик ООО "Дудергофский проект" в рамках соглашения с городом.

Напомним, в 2025 году закупят на треть больше медицинского оборудования — 1396 единиц. А до конца года планируется капитальный ремонт на 63 объектах здравоохранения.

фото пресс-службы комитета по строительству


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