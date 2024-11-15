В Госдуму внесен законопроект о присяге гражданина России с 14 лет

В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает снизить возраст для обязательного принесения присяги гражданина Российской Федерации с 18 до 14 лет, об этом 15 ноября информация появилась в думской базе данных.

Инициативу выдвинули члены комитета по делам СНГ, возглавляемого Леонидом Калашниковым. Законопроект направлен на "повышение патриотического духа" и осознанное принятие обязательства соблюдать Конституцию и законы России.

Согласно проекту, решение о получении гражданства России будет считаться действительным с момента принесения присяги. Если гражданин не принесет присягу в течение года с момента получения решения, оно утратит силу. В случае отказа от присяги решение о предоставлении гражданства также будет отменено.

Предложенные изменения должны быть внесены в закон "О гражданстве Российской Федерации".

Напомним, что в Госдуме хотят обсудить законопроект, который предусматривает запрет на прием в российские школы детей мигрантов без знания русского языка.

Фото: ЗАКС.Ру