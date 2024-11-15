В Кремле заявили о контроле за мерами макроэкономической стабильности

Кремль внимательно отслеживает последствия мер, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности, включая повышение кредитных ставок. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, экономический блок и специалисты, занимающиеся вопросами экономики в администрации президента, следят за динамикой экономической ситуации в стране. Он подчеркнул, что предпринимаются необходимые шаги для поддержания макростабильности.
Пресс-секретарь президента также отметил, что в рамках этой работы проводится мониторинг последствий реализуемых мер.
Напомним, недавно Песков прокомментировал реализацию предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, действия новой американской администрации могут быть непредсказуемыми.