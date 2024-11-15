В Кремле заявили о контроле за мерами макроэкономической стабильности

Кремль внимательно отслеживает последствия мер, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности, включая повышение кредитных ставок. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, экономический блок и специалисты, занимающиеся вопросами экономики в администрации президента, следят за динамикой экономической ситуации в стране. Он подчеркнул, что предпринимаются необходимые шаги для поддержания макростабильности.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в рамках этой работы проводится мониторинг последствий реализуемых мер.

Напомним, недавно Песков прокомментировал реализацию предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, действия новой американской администрации могут быть непредсказуемыми.

фото: ЗАКС.Ру