На острове Котлин завершили реконструкцию двух магистралей

В Кронштадте завершена реконструкция Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги, сообщила 15 ноября пресс-служба Смольного.

Кронштадтское шоссе протяженностью 1,9 километра расширили с двух до четырех полос, увеличив пропускную способность вдвое — до 35 тысяч автомобилей в сутки. В рамках проекта переустроили 6 километров инженерных сетей, установили новые светофоры и фонари, обустроили тротуары и велодорожку.

На Цитадельской дороге, длина которой составляет около километра, также добавили две полосы, увеличив пропускную способность до 7,4 тысячи автомобилей в сутки. На участках дороги обновили тротуары, установили освещение, светофоры, новые остановочные пункты и велодорожки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что реконструкция транспортной сети острова проводится при федеральной поддержке в рамках развития историко-культурного кластера "Остров фортов". Проекты направлены на улучшение городской среды, повышение туристической привлекательности и транспортной доступности Кронштадта.

Работы продолжатся: до конца 2024 года планируется реконструировать путепроводную развязку Кронштадтского шоссе и Комплекса защитных сооружений, что ликвидирует "бутылочное горлышко" на въезде в город. До 2025 года на острове появятся ещё семь новых дорог общей протяжённостью 11,5 километра.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Беглов принял решение поменять председателей нескольких комитетов Смольного. Во вторник, 19 ноября, кадровые решения вступят в силу.

фото: ЗАКС.Ру