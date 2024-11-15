Беглов захотел ввести премию за созидание и патриотизм

В Петербурге может появиться новая премия губернатора, следует из проекта постановления, опубликованного 15 ноября на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Награждать победителей планируют, в том числе, за заслуги на ниве патриотической деятельности, сохранения объектов культурного наследия и укрепления межнациональных отношений в городе.

Премия "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" получит имя князя Александра Невского. Присуждать ее планируют с 2026 года, вручение дипломов лауреатам будет происходить на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню перенесения мощей Александра Невского — дню Ништадтского мира. Эта дата отмечается 12 сентября.

Кроме дипломов, лауреатов предполагается поощрять финансово. Размер премии составит 50 тысяч рублей. Ежегодно собираются награждать 12 человек в шести номинациях, таких как "Благотворительность", "Возрождение", "Единство и мужество", "Патриотизм", "Служение" и "Созидание".

Основанием для победы в номинации "Возрождение" станут "достижения претендента в области восстановления и сохранения в Санкт-Петербурге исторических и духовно-нравственных ценностей", говорится в приложении к положению о премии. Награда в номинации "Служение" будет выдаваться за "уровень достижений претендента в сфере научного изучения истории, культуры и экономики Санкт-Петербурга", а в номинации "Патриотизм" — за деятельность по "развитию и совершенствованию системы патриотических ценностей".

Премия будет присуждаться однократно, второй раз получить ее не удастся. Выдвигать номинантов смогут руководители федеральных и городских органов госвласти, а также главы общественных объединений, действующих в Петербурге. Определять победителей предстоит губернатору на основании решения комиссии, образованной комитетом по культуре.

В начале ноября в Петербурге наградили премией городского правительства 538 спортсменов за достижения в международных и общероссийских соревнованиях.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру