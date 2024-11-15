Ипотечные кредиты в Петербурге сократились на 29% за месяц

За последний месяц объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге снизился на 29%, а в Ленинградской области — на 31%, сообщает РБК-Петербург со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. В целом, количество выданных кредитов в городе и области сократилось на 23%.

Аналитики связывают это с временным приостановлением программы семейной ипотеки, когда крупные банки не выдали кредиты по этой программе из-за исчерпания лимитов. В середине ноября, после дополнительного финансирования из бюджета, банки возобновили работу по программе.

В октябре 2024 года в Петербурге было выдано 2,93 тысячи ипотечных кредитов на сумму 15,33 миллиарда рублей, а в Ленобласти — 760 кредитов на сумму 3,16 миллиарда рублей.

Напомним, с января по сентябрь 2024 года более 385 тысяч россиян погасили свои просроченные долги, которые были переданы банками коллекторам. Сумма достигла 30 млрд рублей.

фото: ЗАКС.Ру