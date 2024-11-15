В Ленобласти вводят ограничение на посещение внешних островов Финского залива  

В целях обеспечения безопасности на внешних островах Финского залива вводится ограничение на посещение, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, мера принята для создания условий для эффективной работы пограничной службы и предотвращения угроз использования беспилотников в акватории залива.

Пограничному управлению рекомендовано приостановить выдачу пропусков на посещение этих островов, за исключением случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями или выполнением профессиональных обязанностей.

фото из Telegram-канала Дрозденко

К числу внешних островов относятся Гогланд, Родшер, Мощный, Тютерс и другие.

Также на заседании оперштаба было решено организовать пункты досмотра при въезде на плотины Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС.

фото: ЗАКС.Ру