В Приморском районе построят детский сад на 220 мест

В Приморском районе Петербурга стартовало строительство нового детского сада на 220 мест, сообщает 15 ноября холдинг Setl Group. Ожидается, что объект будет сдан в четвертом квартале 2025 года.

Здание будет трехэтажным. На первом этаже разместятся ясли с игровыми комнатами, спальнями, медицинский и процедурный кабинеты, кухня и бассейн. Второй этаж будет предназначен для детей от трех до пяти лет, с физкультурным и музыкальным залами, а также кабинетами для кружков и дополнительных занятий. Третий этаж займут группы для старших детей.

Во дворе садика появятся 12 игровых площадок, две площадки для физкультуры и одна — для обучения правилам дорожного движения.

Этот детский сад станет завершающим социальным объектом в жилом комплексе "Чистое небо", где уже функционируют две школы и шесть детских садов.

Недавно холдинг Setl Group сообщал о появлении в Петербурге Ультрамариновой улицы.

фото: ЗАКС.Ру