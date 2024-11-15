ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:54

Из Петербурга увеличится число рейсов в Китай летом 2025 года

фото ЗакС политика Из Петербурга увеличится число рейсов в Китай летом 2025 года

С лета 2025 года количество рейсов из Петербурга в Китай вырастет. Авиакомпания China Eastern Airlines увеличит частоту полетов в Шанхай с семи до десяти рейсов в неделю, а Hainan Airlines — в Пекин с двух до семи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково, передает 15 ноября "Фонтанка".  

Hainan Airlines также планирует развивать направления на остров Хайнань. Ожидается открытие рейсов из Петербурга в Санью и Хайкоу.  

Увеличение авиасообщения стало результатом визита в Китай председателя комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева и директора управляющей компании Пулково Леонида Сергеева.

Напомним, сегодня в Пулково прошли учения по ликвидации ЧС. В ходе тренировки отработали действия служб аэропорта и городских экстренных служб при условном возгорании.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама