Из Петербурга увеличится число рейсов в Китай летом 2025 года

С лета 2025 года количество рейсов из Петербурга в Китай вырастет. Авиакомпания China Eastern Airlines увеличит частоту полетов в Шанхай с семи до десяти рейсов в неделю, а Hainan Airlines — в Пекин с двух до семи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково, передает 15 ноября "Фонтанка".

Hainan Airlines также планирует развивать направления на остров Хайнань. Ожидается открытие рейсов из Петербурга в Санью и Хайкоу.

Увеличение авиасообщения стало результатом визита в Китай председателя комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева и директора управляющей компании Пулково Леонида Сергеева.

Напомним, сегодня в Пулково прошли учения по ликвидации ЧС. В ходе тренировки отработали действия служб аэропорта и городских экстренных служб при условном возгорании.

фото: ЗАКС.Ру