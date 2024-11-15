Комитет по межнациональным отношениям обяжут предупреждать оборот наркотиков

В числе полномочий комитета по межнациональным отношениям может появиться обязанность по профилактике незаконного оборота запрещенных веществ, следует из проекта постановления правительства Петербурга. Документ опубликован 15 ноября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Поправка вносит коррективы в пункт 4.43 положения о комитете. Сейчас в пункте постулируется обязанность комитета заниматься профилактикой правонарушений и проведением мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов.

Новая редакция предполагает, что комитет также будет заниматься профилактикой правонарушений и реализацией профилактических мер, "в том числе воспитательных и пропагандистских", направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков.

Ранее стало известно, что в Петербурге может появиться губернаторская премия "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского. Присуждать ее собираются по шести номинациям, включая "Патриотизм", "Созидание" и "Единство и мужество". Последняя должна будет касаться деятельности по укреплению межнациональных отношений.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру