Владимир Путин и Олаф Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор

По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры провели обмен мнениями по ключевым международным вопросам и двусторонним отношениям. Главной темой обсуждения стала ситуация в Украине. Владимир Путин подчеркнул, что нынешний кризис стал следствием многолетней политики НАТО, направленной на создание антироссийского плацдарма, игнорирования интересов России в сфере безопасности и ущемления прав русскоязычного населения.

Президент отметил, что Москва остаётся открытой к политико-дипломатическим переговорам, однако они должны учитывать новые территориальные реалии и устранять первопричины конфликта.

Обсуждались также российско-германские отношения. Путин выразил сожаление по поводу их деградации, вызванной недружественным курсом Берлина. Тем не менее, он подтвердил готовность России к сотрудничеству, особенно в сфере энергетики, если Германия проявит к этому интерес.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подведет итоги 2024 года во второй половине декабря. Мероприятие пройдет в формате, объединяющем пресс-конференцию и прямую линию.

Фото: сайт Кремля