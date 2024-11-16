Роспотребнадзор предложил запретить включение допуслуг в квитанции без согласия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Роспотребнадзора о запрете включения в квитанции за ЖКУ дополнительных услуг без согласия жильцов. Речь идет, в частности, об оплате работы консьержа, кабельного телевидения и других услуг. Об этом 16 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.



Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в закон "О защите прав потребителей", чтобы запретить навязывание дополнительных услуг или заключение договоров на них без согласия потребителей.



В Роспотребнадзоре отмечают, что с 2022 года увеличилось число жалоб на включение в квитанции оплаты услуг, не связанных с содержанием жилья или коммунальными услугами. Чаще всего упоминаются строки о телетрансляции, страховании имущества, услугах консьержа и кабельном телевидении.



Жалобы граждан указывают, что эти услуги навязываются без заключения отдельных договоров и без получения согласия жильцов, что вызывает недовольство и обращения в ведомство.

Ранее в кабмине предложили ввести обязательные работы за пропаганду нацизма и экстремизма.

фото: ЗАКС.Ру