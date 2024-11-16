Петербургские спасатели вытащили автомобиль из Дудергофского канала

Ночью 16 ноября петербургские спасатели извлекли легковой автомобиль из Дудергофского канала, сообщили в пресс-службе МЧС.

В момент происшествия в машине находились две девушки, которые сумели выбраться из воды самостоятельно. После осмотра медиками они отказались от госпитализации.

Для поднятия автомобиля из воды спасатели использовали автокран. Причины, по которым транспортное средство оказалось в канале, пока неизвестны — обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 11 ноября, спасатели извлекли автомобиль из реки Карповки. Тогда, по данным МЧС, каршеринг попал в воду из-за того, что водитель не справился с управлением.

фото пресс-службы МЧС