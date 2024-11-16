Экс-вице-губернатор Марат Оганесян попросил досрочно снять с него судимость  

Смольнинский районный суд Петербурга получил ходатайство от бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна с просьбой досрочно снять судимость. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в Telegram.

В заявлении Оганесян указал, что отбыл наказание в полном объеме, соблюдая все условия для досрочного снятия судимости. Среди них — образцовое поведение и возмещение причиненного ущерба.

Марат Оганесян был приговорен в мае 2021 года к 5,5 года лишения свободы и штрафу в размере 20 миллионов рублей. Однако уже через год он вышел на свободу, так как суд учел время, проведенное под арестом.

В августе 2022 года экс-чиновник получил должность помощника художественного руководителя Мариинского театра по строительным проектам. Руководитель театра Валерий Гергиев дал ему положительную характеристику. Кроме того, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов поблагодарил Оганесяна за помощь в организации концерта симфонических оркестров Мариинского и Большого театров в Тольятти.

фото с сайта Смольного