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Новости 15:27

Экс-вице-губернатор Марат Оганесян попросил досрочно снять с него судимость  

фото ЗакС политика Экс-вице-губернатор Марат Оганесян попросил досрочно снять с него судимость  

Смольнинский районный суд Петербурга получил ходатайство от бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна с просьбой досрочно снять судимость. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в Telegram.  

В заявлении Оганесян указал, что отбыл наказание в полном объеме, соблюдая все условия для досрочного снятия судимости. Среди них — образцовое поведение и возмещение причиненного ущерба.  

Марат Оганесян был приговорен в мае 2021 года к 5,5 года лишения свободы и штрафу в размере 20 миллионов рублей. Однако уже через год он вышел на свободу, так как суд учел время, проведенное под арестом.  

В августе 2022 года экс-чиновник получил должность помощника художественного руководителя Мариинского театра по строительным проектам. Руководитель театра Валерий Гергиев дал ему положительную характеристику. Кроме того, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов поблагодарил Оганесяна за помощь в организации концерта симфонических оркестров Мариинского и Большого театров в Тольятти.

фото с сайта Смольного


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