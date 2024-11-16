Депутат Рябоконь обратился в прокуратуру из-за мероприятия Кашпировского

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Анатолия Кашпировского на соответствие законодательству РФ. Поводом стал инцидент, произошедший на встрече с "целителем".

Мероприятие прошло в Доме культуры им. Шелгунова и вызвало широкий резонанс. Как сообщают "Известия", Кашпировский выгнал из зала журналиста издания, узнав о его присутствии. Против пребывания корреспондента выступили и поклонники экстрасенса.

Ранее Андрей Рябоконь заявлял о необходимости борьбы с магами и псевдоцелителями, отмечая, что их деятельность представляет угрозу как физическому, так и духовному здоровью общества.

фото: ЗАКС.Ру