Вагон электрички сошел с рельсов в Гатчине

Вечером 16 ноября на станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская сошел с рельсов вагон пассажирского поезда, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Инцидент произошел во время маневренных работ. О пострадавших не сообщается. Ведомство проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"По предварительным данным, вечером 16 ноября 2024 года на железнодорожных путях станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская при осуществлении маневровых работ произошел сход вагона", - сообщили в ведомстве.

Это уже второй инцидент с поездами в Гатчинском районе Ленобласти за неделю. Так, утром 14 ноября вблизи станции Гатчина-Товарная-Балтийская с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда.

Константин Леньков / Фото Северо-Западная транспортная прокуратура