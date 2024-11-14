Рядом с Гатчиной с рельс сошли шесть вагонов грузового поезда

В Ленинградской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельс, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сейчас сотрудники железной дороги возвращают вагоны на пути. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел недалеко от станции Гатчина-Товарная-Балтийская утром в четверг, 14 ноября.

Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. Сейчас подсчитывают ущерб. На расписании пассажирских поездов это никак не отразилось.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Также на месте работает транспортная прокуратура.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, в Ленинградской области на станции Каменогорск-1 вспыхнул вагон с древесиной.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры