В Ленобласти у грузового поезда загорелся вагон с древесиной

В Выборгском районе Ленинградской области загорелся вагон грузового поезда, об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, состав ехал со станции Хвойная на Светогорской ЦБК, а на станции Каменогорск-1 вспыхнул вагон с древесиной. Это не привело к задержке поездов.

Также в прокуратуре заявили, что пострадавших в результате случившегося нет. Сейчас пожар уже ликвидирован. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в среду, 6 ноября, в электропоезде Витебского направления произошло задымление вагона. Из-за пожара было задержано несколько поездов.

Фото: пресс-служба СЗТУ