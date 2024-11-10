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Новости 15:49

В Ленобласти у грузового поезда загорелся вагон с древесиной

фото ЗакС политика В Ленобласти у грузового поезда загорелся вагон с древесиной

В Выборгском районе Ленинградской области загорелся вагон грузового поезда, об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, состав ехал со станции Хвойная на Светогорской ЦБК, а на станции Каменогорск-1 вспыхнул вагон с древесиной. Это не привело к задержке поездов.

Также в прокуратуре заявили, что пострадавших в результате случившегося нет. Сейчас пожар уже ликвидирован. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в среду, 6 ноября, в электропоезде Витебского направления произошло задымление вагона. Из-за пожара было задержано несколько поездов.

Фото: пресс-служба СЗТУ


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