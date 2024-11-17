В Петербурге задержали администратора Telegram-канала по продаже наркотиков

Сотрудники полиции задержали в Петербурге жителя Ленобласти, подозреваемого в продаже запрещенных веществ, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе МВД. 29-летний житель Бугров организовал сбыт наркотиков через мессенджеры, считают в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств.

Силовики установили, что подозреваемый договорился о продаже почти 6 граммов запрещенного вещества за 10 тысяч рублей через "закладку" в Колпинском переулке. В машине у него при обыске нашли шприц с другим наркотиком, а также мобильный телефон, который использовался для работы интернет-магазина. Также при нем нашли три свертка с запрещенным веществом.

Напомним, в начале октября сотрудники ФСБ обнаружили партию наркотика, масса которой достигала 1 тонны. Преступная группа из граждан Балканских стран намеревалась отправить партию в Евросоюз.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру