Комблаг рассказал о дюжине обращений о поваленных деревьях

К утру 17 ноября в комитет по благоустройству Петербурга поступили сообщения о 12 упавших деревьях после штормового ветра, рассказали в пресс-службе ведомства. Большинство звонков было из Курортного района. Часть деревьев обрушилась в парках.

"В Московском Парке Победы не выдержал ясень, на 1-м Муринском проспекте — черемуха. Парк Сосновка лишился ивы, березы и сосны", - сообщили в комитете.

Сотрудники комблага призвали жителей не посещать парки и сады во время шторма, а также быть внимательнее и осторожнее.

Сейчас сотрудники подведомственных учреждений устраняют последствия штормового ветра. На улицах работают почти 600 единиц спецтехники и примерно столько же работников ручного труда.

Ранее городские власти объявили "желтый" уровень погодной опасности. Ночью петербургскую дамбу перекрывали из-за угрозы наводнения.

Фото Комитет по благоустройству