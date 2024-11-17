ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:39

Комблаг рассказал о дюжине обращений о поваленных деревьях

фото ЗакС политика Комблаг рассказал о дюжине обращений о поваленных деревьях

К утру 17 ноября в комитет по благоустройству Петербурга поступили сообщения о 12 упавших деревьях после штормового ветра, рассказали в пресс-службе ведомства. Большинство звонков было из Курортного района. Часть деревьев обрушилась в парках.

"В Московском Парке Победы не выдержал ясень, на 1-м Муринском проспекте — черемуха. Парк Сосновка лишился ивы, березы и сосны", - сообщили в комитете. 

Сотрудники комблага призвали жителей не посещать парки и сады во время шторма, а также быть внимательнее и осторожнее. 

Сейчас сотрудники подведомственных учреждений устраняют последствия штормового ветра. На улицах работают почти 600 единиц спецтехники и примерно столько же работников ручного труда. 

Ранее городские власти объявили "желтый" уровень погодной опасности. Ночью петербургскую дамбу перекрывали из-за угрозы наводнения.

Фото Комитет по благоустройству


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама