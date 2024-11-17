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Новости 16:54

Песков: У Трампа будут менее связаны руки

фото ЗакС политика Песков: У Трампа будут менее связаны руки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз высказал свое предположение относительно дальнейшей деятельности Дональда Трампа на посту президента США. Сейчас, по словам Пескова, у новоизбранного Трампа будет меньше сложностей при реализации планируемой им политики из-за парламентского большинства республиканцев в Сенате и Конгрессе. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

"Под контролем республиканцев и Сенат, и Конгресс, то есть ситуация другая: у него [Трампа] будут менее связаны руки. Но, с другой стороны, какое будет окончательно наследство администрации демократов, это мы посмотрим 20 января," - приводит слова Пескова ТАСС. 

Песков отметил, что "ни в коем" случае не стоит обольщаться по поводу возвращения Трампа в Белый дом. Ранее пресс-секретарь российского лидера высказывался о предвыборных заявлениях Трампа. 

Напомним, по итогам прошедших в начале ноября выборах в США победу на президентских выборах одержал экс-президент и бизнесмен Дональд Трамп. Одной из причин повышенного интереса россиян к американским выборам - заявления новоизбранного президента США относительно дальнейшей поддержки Украины. Трамп неоднократно выступал за сокращение помощи стране и призвал сконцентрировать на вопросах внутренней политики. К полномочиям Трамп сможет приступить 20 января, после инаугурации. 

Константин Леньков / Фото Кремль


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