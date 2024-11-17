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Новости 17:40

Смольный сможет заняться профилактикой правонарушений при использовании IT-технологий

фото ЗакС политика Смольный сможет заняться профилактикой правонарушений при использовании IT-технологий

В Законодательное собрание Петербурга внесли проект закона, согласно которому Смольный займется профилактикой правонарушений в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий. Проект инициативы подготовили депутаты Всеволод Беликов, Павел Иткин и Денис Четырбок

Так, после принятия закона городские власти смогут разрабатывать и принимать меры по реализации госполитики на территории Петербурга. Также для этого правительство может принимать нормативные акты и создавать координационные органы. 

"В связи с развитием сферы информационно-телекоммуникационных технологий имманентно растет и количество правонарушений в указанной сфере", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. 

Ранее в парламент внесли проект о выделении грантов на производство социальной рекламы о борьбе с мошенниками. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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