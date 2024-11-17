Смольный сможет заняться профилактикой правонарушений при использовании IT-технологий

В Законодательное собрание Петербурга внесли проект закона, согласно которому Смольный займется профилактикой правонарушений в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий. Проект инициативы подготовили депутаты Всеволод Беликов, Павел Иткин и Денис Четырбок.

Так, после принятия закона городские власти смогут разрабатывать и принимать меры по реализации госполитики на территории Петербурга. Также для этого правительство может принимать нормативные акты и создавать координационные органы.

"В связи с развитием сферы информационно-телекоммуникационных технологий имманентно растет и количество правонарушений в указанной сфере", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Ранее в парламент внесли проект о выделении грантов на производство социальной рекламы о борьбе с мошенниками.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру