В Ленобласти можно будет получить госуслугу в МФЦ с помощью биометрии

Российское правительство составило список государственных услуг, которые будут доступны в МФЦ по биометрическим данным без паспорта, об этом 18 ноября пишет РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Возможность получить услугу без паспорта смогут те, кто уже зарегистрировал и подтвердил биометрию в Единой биометрической системе. Среди доступных услуг будет регистрация транспортного средства, получение или замена водительских прав, оформление государственной пенсии и многое другое.

Получение госуслуги по биометрии до конца 2024 года сделают доступным в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях.

Напомним, что в России хотят рассмотреть возможность эксперимента по применению биометрических технологий в сервисах кикшеринга.

Фото: пресс-служба МФЦ