Авансовый платеж для иностранных работников в Петербурге собираются увеличить

В 2025 году фиксированный авансовый платеж за патент для иностранных работников на территории Петербурга хотят поднять до 6 тысяч рублей, об этом 18 ноября в своем telegram-канале написал депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Соответствующий законопроект обсудят в понедельник, 18 ноября, на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Проект закона, внесённый губернатором города, предусматривает установление регионального коэффициента 1,927525, что позволит скорректировать платеж в соответствии с особенностями рынка труда. По расчетам, это обеспечит дополнительные поступления в бюджет Петербурга на сумму более 11 млрд рублей.

В 2024 году авансовый платеж составляет 4,6 тысячи рублей. Для сравнения: в Карелии он достигает 8,7 тысячи рублей, в Мурманской области – 8,3 тысячи, а в Вологодской и Псковской областях – около 6 тысяч рублей.

Напомним, что Андрей Рябоконь поинтересовался у своих подписчиков в telegram-канале, нужно ли в городе запретить работу мигрантов в общественном транспорте. Он отметил, что в некоторых регионах такой запрет уже действует.

Фото: ЗАКС.Ру