В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушения ПДД

С нового года в России увеличатся штрафы за нарушения правил дорожного движения, об этом 18 ноября пишут "Ведомости".

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесены правительством.

В рамках изменений штраф за нарушение правил использования ремней безопасности повысится с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передача права управления нетрезвому водителю будет наказываться штрафом в размере 45 тысяч рублей вместо прежних 30 тысяч. Аналогичное ужесточение коснётся и штрафа за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, увеличатся штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. Если сейчас размер наказания составляет от 500 до 5 тысяч рублей, то с нового года он будет варьироваться от 750 до 7,5 тысяч рублей. Для жителей Москвы и Петербурга предусмотрены максимальные суммы штрафов.

Изменения затронут и случаи, когда нарушения приводят к причинению вреда здоровью. За лёгкий вред штраф будет увеличен до 3,7 тысяч – 7,5 тысяч рублей вместо нынешних 2,5 тысяч – 5 тысяч рублей. За вред средней тяжести размеры штрафов возрастут до 15 тысяч – 30 тысяч рублей по сравнению с текущими 10 тысячами – 20 тысячами рублей.

Также планируется изменить систему оплаты штрафов. Водители смогут оплачивать 75% от суммы в течение месяца, тогда как сейчас скидка составляет 50% и действует только первые 20 дней.

Напомним, что в Госдуму внесен законопроект о введении наказания в виде обязательных работ за изготовление и сбыт, пропаганду и демонстрацию запрещенной символики.

Фото: ЗАКС.Ру