У жителей Ленобласти до 8 декабря соберут предложения по объектам благоустройства

В Ленинградской области до 8 декабря будут собирать предложения жителей по объектам благоустройства, об этом 18 ноября в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как отметил Дрозденко, сбор предложений проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Свои пожелания смогут высказать жители всех городов и поселков Ленобласти с населением от тысячи жителей.

Сбор предложений будут осуществлять администрации поселений, а также это можно будет сделать через чат-бот комитета по ЖКХ региона.

После этого самые массовые предложения будут вынесены на голосование, которое определит объекты благоустройства 2026 года. Дрозденко призвал жителей участвовать в нацпроекте.

Напомним, что петербуржцы пожаловались на строительство электрозаправки в Перекупном переулке.

Фото: ЗАКС.Ру