В Ленобласти автобус с пассажирами съехал в кювет: четверо пострадали

Утром 18 ноября в Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство, в котором находилось около 30 человек, съехало в кювет и столкнулось с препятствием.

Инцидент произошел в 7:33 на 101-м километре трассы "Зеленогорск – Приморск – Выборг", сообщила 18 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса не справился с управлением, что привело к аварии.

В результате происшествия травмы получили четыре пассажира. Пострадавших доставили к медикам, их состояние оценивается как средней тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Напомним, оформление ДТП скоро станет доступным онлайн через портал Госуслуг. Это может помочь большему числу автовладельцев оформлять европротоколы — систему регистрации аварий на месте без участия ГИБДД.

фото: ЗАКС.Ру