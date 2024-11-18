В ЗакСе предложили изменить порядок выплат за смерть военнослужащих

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступил проект федеральной инициативы об изменении порядка выплат в случае гибели военнослужащего, добровольца или же призванного на военные сборы гражданина. Авторами документа выступили представители фракции "Единая Россия", следует из информации на сайте городского парламента.

Существующий закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" предусматривает, что ежемесячная денежная компенсация делится на всех членов семьи погибшего или же без вести пропавшего военного, включая его самого. Петербургские депутаты предложили делить компенсацию строго на членов семьи без учета погибшего военнослужащего.

"Предлагаемое изменение станет дополнительной поддержкой семьи погибшего (умершего) военнослужащего, обеспечив выплату причитающейся ежемесячной компенсации в повышенном размере", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее комиссия ЗакСа по экологии и природопользованию одобрила проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому региональные власти могут получить право увеличивать размер штрафов за нарушения в сфере экологии.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру