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Новости 17:38

Комиссия ЗакСа поддержала проект о штрафах за нарушения в сфере экологии

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа поддержала проект о штрафах за нарушения в сфере экологии

Комиссия Заксобрания по экологии и природопользованию одобрила проект федеральной инициативы о праве регионов повышать величину штрафов за нарушения в области охраны окружающей среды, сообщила 14 ноября пресс-служба городского парламента. Документ рекомендован к принятию ЗакСом в первом чтении.

Автором проекта выступила депутат Ольга Герасина ("Новые люди"). Она предложила внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые бы позволили законодателям на региональном уровне устанавливать более высокую планку штрафов за нарушения в сфере экологии.

— Сегодня мы сталкиваемся с тем, что экология нуждается в особой защите. Подход, сформулированный в законопроекте, позволил бы сократить количество случаев организации несанкционированных свалок отходов, — цитирует Герасину пресс-служба ЗакСа.

В понедельник бюджетно-финансовый комитет ЗакСа одобрил поправку губернатора ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2025 и 2026-2027 годы, а вместе с ней и 12 из 18 поправок, предложенных фракциями. Предложения были направлены на рассмотрение в бюджетную комиссию. Во вторник вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил о том, что все 12 поправок фракций были поддержаны комиссией и рекомендованы для одобрения губернатором.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Заксобрания


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