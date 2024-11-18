 В России открылась горячая линия по вопросам защиты прав потребителей

С 18 по 29 ноября в России будет работать Всероссийская горячая линия, посвященная вопросам защиты прав потребителей платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На горячей линии граждане смогут получить консультации по следующим вопросам:

- права потребителей при получении платных медицинских и оздоровительных услуг;

- способы защиты прав при нарушениях;

- обязательные требования к предоставлению данных услуг;

- порядок обращения в Роспотребнадзор в случае нарушения прав.

Обратиться за консультацией можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)-555-49-43. Также доступны региональные горячие линии и консультационные центры при Центрах гигиены и эпидемиологии. Контактные данные региональных линий и адреса центров размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

Напомним, 16 ноября сообщалось о запрете включения в квитанции за ЖКУ дополнительных услуг без согласия жильцов. Это коснется оплаты кабельного телевидения, работы консьержа и других услуг.

фото: ЗАКС.Ру