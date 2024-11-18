В России введут штрафы за нарушение правил содержания домашних животных

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных, передает 18 ноября "Парламентская газета". Документ, внесенный Московской областной думой, был принят в первом чтении в сентябре.

Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить ответственность за такие нарушения, как неправильный выгул животных. В частности, речь идет о выгуливании собак без поводка или намордника, а также о нахождении с животными на детских площадках.

Изначально максимальный размер штрафа предполагался на уровне 10 тысяч рублей, но ко второму чтению были внесены поправки. Согласно новым положениям, гражданам может грозить штраф до 3 тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч рублей, а организациям — до 30 тысяч рублей.

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