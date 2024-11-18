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Новости 12:46

На перегоне Новая Деревня – Лахта с рельсов сошел тепловоз

фото ЗакС политика На перегоне Новая Деревня – Лахта с рельсов сошел тепловоз

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода маневрового тепловоза на путях необщего пользования в Петербурге, об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 ноября, на 11-м километре перегона Новая Деревня – Лахта, на подъездных путях одной из коммерческих организаций. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящий момент устанавливаются причины схода. Специалисты Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры проверяют соблюдение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Дополнительная информация будет сообщена по мере завершения проверки.

Напомним, что 14 и 16 ноября рядом с Гатчиной дважды с рельсов сошли вагоны поездов. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры


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