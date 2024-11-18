Петербург выделил более 500 млн рублей на промышленные предприятия

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил льготное финансирование четырем предприятиям на общую сумму 523,8 млн рублей по программе "Займы на приобретение оборудования". Средства пойдут на модернизацию производства и покупку техники, сообщила 18 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что укрепление промышленности — один из ключевых приоритетов города. Петербургские предприятия модернизируют мощности, увеличивают объемы выпуска и реализуют проекты импортозамещения, выполняя задачи технологического суверенитета.

Крупнейший заем в 381,1 млн рублей получит "СМТ-АйЛогик" для обновления оборудования. Ожидаемые налоговые отчисления — 199,3 млн рублей.

"Девиз" направит 29,8 млн рублей на покупку офсетной машины, что принесет 20,5 млн рублей налогов.

"Петросталь" вложит 78,4 млн рублей в нагревательную печь, увеличив производительность. Налоговые поступления составят 40 млн рублей.

"Лазерный центр" закупит металлообрабатывающее оборудование на 34,5 млн рублей, с ожидаемыми налогами в 30,6 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру