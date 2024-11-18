В Петербурге с любителей пьяного вождения взыскали более 23 млн рублей

В 2024 году петербургские судебные приставы взыскали с нарушителей порядка 23 млн рублей штрафов за пьяное вождение и передачу управления транспортом нетрезвым водителям, об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

Всего за год было возбуждено 1280 исполнительных производств, из которых 774 завершены с фактическим взысканием. Самыми частыми нарушителями оказались жители спальных районов на юге и севере города. Лидерами по количеству должников стали Фрунзенский, Выборгский и Красносельский районы. В прошлом году в тройке "лидеров" вместо Красносельского находился Центральный район.

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказывается лишением прав сроком на 1,5–2 года и штрафом в 30 тысяч рублей.

Напомним, что с нового года в России увеличатся штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Фото: ЗАКС.Ру