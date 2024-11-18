На базе Минкульта сделают лабораторию для организации государственных праздников

В России на базе Министерства культуры РФ появится Лаборатория государственных праздников, которая займется обновлением подхода к их содержанию, об этом 18 ноября пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заместителя министра культуры Сергея Першина.

По словам Першина, аналогичная лаборатория уже существовала в Советском Союзе в 1960-е годы. Ее задачей было разработать концепции новых праздников и обогатить их символическим значением.

Идея создания новой лаборатории совпала с предложениями председателя общественного совета при Минкульте Александра Чайковского. Он выступил за официальное празднование дня рождения Александра Пушкина 6 июня. Также Чайковский раскритиковал некоторые современные традиции, например, празднование Хэллоуина.

На сегодняшний день в России отмечается 14 нерабочих праздничных дней, включая Новый год, Рождество, День Победы, День России и другие. Создание лаборатории может привести к пересмотру их значимости и форматов проведения.

Напомним, что Петербург и Ленинградская область начали закупать елки для украшения улиц к Новому году. В этом году около 700 хвойных деревьев, которые привезут из Волховского, Лодейнопольского и Тихвинского лесничеств украсят улицы регионов.

Фото: ЗАКС.Ру