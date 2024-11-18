Дело об убийстве бизнесмена Алиева приостановили из-за отправки подмудимого на СВО

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление по уголовному делу Александра Сухарева по статьям о незаконном хранении, сбыте, передаче оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) и убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ), об этом 18 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту. В отношении Сухарева просили отменить меру пресечения, так как подсудимый заключил контракт с Минобороны.

Суд по итогу ходатайство удовлетворил. Уголовное дело Александра Сухарева было приостановлено, а мера пресечения отменена. Подсудимый был передан уполномоченному воинскому должностному лицу.

Напомним, что Сухаерв проходит по делу об убийстве директора строительной компании "Монолит" Виктора Алиева. Тело предпринимателя обнаружили на одной из строек на Глухарской улице.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга