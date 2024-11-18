Кабмин поддержал инициативу об отпуске родственникам участников СВО

Правительство России одобрило законопроект, предлагающий запретить работодателям отказывать в отпуске женам и родителям для ухода за ранеными участниками военной спецоперации. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, на который 18 ноября ссылается ТАСС.

Документ предусматривает возможность предоставления 35-дневного отпуска без сохранения заработной платы. Для этого планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Андрей Исаев, входящий в Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

В проекте отзыва Правительства отмечается, что в пояснительной записке к законопроекту необходимо более четко обосновать длительность отпуска. Тем не менее, в целом кабмин поддерживает инициативу при условии внесения необходимых доработок.

Напомним, недавно в Госдуму предложили внести законопроект, направленный на устранение дискриминации женщин при трудоустройстве из-за отсутствия детей.

фото: ЗАКС.Ру