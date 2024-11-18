Курортный район стал лидером осеннего месячника по благоустройству в Петербурге

Жители Петербурга выбрали Курортный район победителем осеннего месячника по благоустройству, об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Смольного7

Итоги народного голосования, проведенного на сайте комитета по благоустройству города, показали, что район получил высшую оценку – 5 баллов из 5 возможных. Второе место занял Приморский район, а третье – Пушкинский. В прошлом году лидерами становились Приморский, Кронштадтский и Петродворцовый.

Голосование проходило с 1 по 15 ноября, в нем приняли участие тысячи горожан. Участники оценивали уборку территорий в комплексе: состояние дворов, парков, скверов, дорог, тротуаров и объектов социальной инфраструктуры.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что мнение жителей помогает властям определить приоритеты для дальнейшей работы.

"Нам очень важно узнать мнение жителей, получить от них обратную связь и направить силы и средства туда, где это наиболее необходимо. Благоустройство, комфорт и чистота в городе входят в число десяти ключевых приоритетов, которые мы определили на ближайшие годы", – сказал глава города.

Месячник по благоустройству проходил с 1 по 31 октября. В уборке участвовали коммунальные службы, садово-парковые предприятия, ведомства и инициативные жители.

Напомним, что ГАТИ в Петербурге запустила цифровой инструмент для мониторинга чистоты городских улиц и тротуаров во всех районах

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга