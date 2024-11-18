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На месте бетонного завода у "Нарвской" построят жилой комплекс с детским садом

фото ЗакС политика На месте бетонного завода у "Нарвской" построят жилой комплекс с детским садом

В Кировском районе Петербурга на месте бетонного завода у станции метро "Нарвская" планируют построить жилой комплекс. Как сообщает "Деловой Петербург" 18 ноября, на участке разместятся многоквартирный дом, детский сад и медицинское учреждение. Общая жилая площадь составит 24 тысячи квадратных метров.  

Владельцем участка на улице Ивана Черных, 35, является АО "Транскомплект", которое специализируется на производстве товарного бетона. В настоящее время на этой территории находятся производственные мощности компании.  

Эксперты полагают, что перевод земли из производственной в жилую категорию значительно увеличит прибыль собственника.

фото: ЗАКС.Ру


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