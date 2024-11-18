Николай Кропачев продолжит быть ректором СПбГУ

Президент России Владимир Путин продлил полномочия ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), об этом 18 ноября был подписан соответствующий документ.

Еще на пять лет продлеваются полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего, он занимает этот пост с 1992 года, сейчас ему 85 лет.

Также на посту остается Николай Кропачев, ректор СПбГУ, которому сейчас 65 лет. Он является ректором университета с 2008 года. До этого в СПбГУ он работал на кафедре уголовного права.

Напомним, что СПбГУ занял третье место в рейтинге самых влиятельных вузов России. На первом месте – МГУ, а на втором – РАНХиГС.

Фото: ЗАКС.Ру