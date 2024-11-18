ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:56

Госуслуги запустили сервис для замены утерянных и испорченных документов

фото ЗакС политика Госуслуги запустили сервис для замены утерянных и испорченных документов

На портале госуслуг заработал новый сервис "Жизненная ситуация", с помощью которого можно восстановить или заменить документы, включая паспорт. Об этом сообщает правительство России 18 ноября.  

Сервис позволяет восстановить российский паспорт в случае его утери, кражи или порчи, а также заменить заграничный паспорт, водительские права (включая международные), полис ОМС, пенсионные документы и документы об образовании. Кроме того, через сервис можно узнать номер утерянного СНИЛС или ИНН, которые не требуют восстановления в бумажном виде, так как доступны в электронном формате и имеют равную юридическую силу.  

По прогнозам правительства, к 2025 году использование сервиса сократит сроки оформления документов в 1,7 раза — с 50 до 30 дней. Также планируется уменьшить количество необходимых документов с 17 до 13, а число визитов в ведомства — с 15 до 6.  

Кроме восстановления, сервис позволяет заменить паспорт при смене фамилии или имени, обновить паспортные данные в личном кабинете на портале госуслуг и оформить замену других документов, таких как загранпаспорт, военный билет и водительские права.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти появится возможность получать госуслуги в МФЦ с помощью биометрии.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама