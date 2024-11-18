Госуслуги запустили сервис для замены утерянных и испорченных документов

На портале госуслуг заработал новый сервис "Жизненная ситуация", с помощью которого можно восстановить или заменить документы, включая паспорт. Об этом сообщает правительство России 18 ноября.

Сервис позволяет восстановить российский паспорт в случае его утери, кражи или порчи, а также заменить заграничный паспорт, водительские права (включая международные), полис ОМС, пенсионные документы и документы об образовании. Кроме того, через сервис можно узнать номер утерянного СНИЛС или ИНН, которые не требуют восстановления в бумажном виде, так как доступны в электронном формате и имеют равную юридическую силу.

По прогнозам правительства, к 2025 году использование сервиса сократит сроки оформления документов в 1,7 раза — с 50 до 30 дней. Также планируется уменьшить количество необходимых документов с 17 до 13, а число визитов в ведомства — с 15 до 6.

Кроме восстановления, сервис позволяет заменить паспорт при смене фамилии или имени, обновить паспортные данные в личном кабинете на портале госуслуг и оформить замену других документов, таких как загранпаспорт, военный билет и водительские права.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти появится возможность получать госуслуги в МФЦ с помощью биометрии.

фото: ЗАКС.Ру