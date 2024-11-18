На Муниципальном форуме БРИКС обсудят медицину и деловой туризм

Шестой по счету Экономический конгресс международного муниципального форума БРИКС состоится в Петербурге с 21 по 22 ноября. Основными темами мероприятия станут вопросы здравоохранения и делового туризма, рассказал глава Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС плюс Михаил Свердлов на пресс-конференции в ТАСС 18 ноября.

Петербургский конгресс станет продолжением форума, который проходил в конце августа в Москве.

— В Санкт-Петербурге мы хотим больше сосредоточить свое внимание именно на экономике, на развитии бизнес-отношений и осветить очень серьезно две сферы, которые не сильно были затронуты на Московском форуме. Это, в первую очередь, здравоохранение, у нас здесь огромный блок. <...> Очень серьезные спикеры, очень серьезные темы будут подниматься в рамках этого блока. <...> А также каждый год с нами очень плотно сотрудничает, и мы очень благодарны, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, и конечно мы будем в этом году освещать эту тему также внимательно, — поведал Свердлов.

В первую очередь планируется рассмотреть вопрос делового туризма, рассказал спикер. Другими темами форума станут спорт, культура и молодежная политика.

Замглавы комитета по внешним связям Вячеслав Калганов сообщил, что на экономическом конгрессе петербургские чиновники рассчитывают подписать несколько важных соглашений. С российской стороны ожидается участие заместителя полпреда по СЗФО Любови Совершаевой и главы Заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина.

Всего к настоящему моменту зарегистрировано более 2,8 тысяч участников из 41 страны мира, сообщил зампред правления Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС плюс Сергей Яковлев. В очном формате участвовать в форуме рассчитывают 412 иностранцев.

В числе соучредителей мероприятия выступает правительство Петербурга. В августе с приветственной речью к участникам форума в Москве обращался спикер Заксобрания Александр Бельский.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции ТАСС