Петербургские росгвардейцы задержали пациента, пытавшегося задушить фельдшера

Сотрудники вневедомственной охраны Петербурга задержали 49-летнего мужчину, который напал в Мариинской больнице на фельдшера скорой медицинской помощи, об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 16 ноября. Сигнал тревоги подал персонал больницы. Как рассказали в ведомстве, на место прибыли два отряда Росгвардии. Оказалось, что пациент набросился на женщину-фельдшера.

Из-за того, что мужчина схватил за шею медика, фельдшер начала терять сознание, упала и ударилась головой об пол. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Агрессора доставили в отдел полиции.

Напомним, что в пятницу, 15 ноября, сотрудники Росгвардии Петербурга помогли девятилетней девочке, потерявшейся в Красногвардейском районе, найти отца.

Фото: ЗАКС.Ру